Sri Lanka - Insel der Hoffnung

Pilgerin nach dem Feuerlauf in Kataragama

Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Angelica V. Marte

An keinem Ort ist die Hoffnung auf dauerhaften Frieden allgegenwärtiger als in Kataragama - dem multi-religiösen Zentrum der Insel.



Wenn in der Moschee von Kataragama, im Beisein hunderter hinduistischer und muslimischer Pilger, des buddhistischen Klerus, hochrangiger Vertreter von Staat, Militär und Religionsgemeinschaften das Festival feierlich eröffnet wird, ist das ein starkes Zeichen für den neuen Stellenwert von kultureller Vielfalt in Sri Lanka. Diversität steht wieder hoch im Kurs, offenbar nicht nur bei der Schutzgottheit Kataragama, die seit Menschengedenken soziale Gleichheit und Respekt überwacht.