Soundtrack der Freiheit

„Take me to the magic of the moment“, dieser magische Moment war für mich, als ich auf der Bühne im Lenin-Stadion stand: 100.000 Fans und russische Soldaten als Security vor der Bühne, die ihre Caps und ihre Jacketts auszogen, in die Luft schmissen, eins wurden mit dem Publikum. Das war ein Gefühl, als wenn sich die Welt vor unseren Augen ändert.“