Sommer in Schwaz

Die Bäuerinnen in traditioneller Kasettltracht

Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader.

All diese Tage und Feste werden auch mit traditioneller Küche gefeiert: da gibt es Speckknödelsuppe und Pfundsgröstl, wie das Tiroler Gröstl in Schwaz auch heißt und nicht zu vergessen die Zillertaler Krapfen - hausgemacht versteht sich.



Ob Sommerfest oder spektakuläres Theater wie das Schwazer Knappenspiel, es lässt sich immer etwas unternehmen in Schwaz.



Der Sommer soll lange dauern, damit die Kraft der Sonne auch in die Pflanzen findet. Mitte August werden die Kräuter gesammelt. Die Schwazer Kasettlfrauen bereiten Kräutersträuße für den Hohen Frauentag vor. Die Kräutersträuße sollen die Kraft des Sommers nach der Segnung in der Kirche in die Haushalte bringen.



Im Mittelpunkt des Hohen Frauentages, der am 15. August gefeiert wird, stehen die Kasettlfrauen von Schwaz. Kasettl wird die Unterinntaler Festtagstracht genannt, die nur gemeinsam mit einem Kasettlhut, einem Kasettlbeutel, einer kostbare Seidenschürze und einer Kropfkette, meist mit Granatstein, perfekt ist. Früher konnten sich diese kostspielige Tracht nur die reichen Bäuerinnen leisten, heute gehört sie für viele junge Frauen oft einfach dazu - auch wenn es nicht weniger kostspieliger ist, sich eine Kasettl, eine Tracht zu leisten.