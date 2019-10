Das Scheitern des Schahs

Während wirtschaftspolitische Programme wie etwa die Bodenreform im Land scheiterten, sich die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr öffnete, zelebrierte der Schah einen extremen Personenkult. Zunehmend zeigte sich die Bevölkerung angeekelt von den Pahlavis und ihrem luxuriösen Lebensstil. Es begann die Zeit der "Schahdämmerung". Im Herbst 1977 lud das Teheraner Goethe-Institut gemeinsam mit Germanisten der Universität Schriftsteller zu freien Lesungen und Aussprachen in die Bibliothek des Goethe-Instituts. Der Lesezyklus vom Herbst 1977 wurde zu einem Fanal der Revolution. Die Veranstaltungen wurden wegen des großen Andrangs schließlich in die Räume des Deutschen Seminars verlegt und lockten Tausende in die Universität. In den Räumen des Goethe-Instituts wurde im November 1977 der erste freie Autorenverband in der Geschichte des Iran gegründet.