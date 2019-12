Bergputzer an den Felswänden der Salzburger Innenstadt

Quelle: ORF/Riha

Dazu gehören die Naturdenkmäler des Mönchs- und Kapuzinerberges genauso wie der von Menschenhand geschaffene Almkanal als Wasserversorgungssystem oder Klöster und verborgene kulturelle Juwele, die sich in einzigartiger Harmonie ergänzen. Die Festung ist neben dem "Fels" das Zentrum und die Klammer des Films. Denn der Fels ist es, der der Stadt ihr Aussehen verleiht. Neben dem Mönchsberg, der Salzburg prägt, sind es auch die Bauten, etwa die Felsenreitschule, die in den Fels gebaut und gehauen wurden. Aber auch die Baumaterialien kamen aus dem Berg und lassen sich noch heute in den Fassaden vieler Salzburger Bauten wieder finden, so auch in jener des Salzburger Doms. Daher auch der viel versprechende Titel der Dokumentation: "Salzburg - Im Schatten der Felsen".