Religion und Tradition im Kathmandutal

In Nepal entstand eine einzigartige Form der Religionsausübung, die es nur im Kathmandutal gibt. Die Vermischung geht so weit, dass man den Glauben der Einheimischen oft nur daran erkennen kann, ob sie einen hinduistischen oder buddhistischen Hauspriester beschäftigen. Auch eine Heirat zwischen Buddhisten und Hindus der gleichen Kaste ist unproblematisch. Die Newar (Bewohner Nepals), so lautet ein schönes Bonmot, antworten auf die Frage, ob sie denn nun Hindu oder Buddhisten seien, stets mit "Ja".