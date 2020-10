Mia Morgan

Quelle: Foto: Simon Martinelli

Die deutsche Sängerin Mia Morgan (26) spricht offen über ihre Borderline-Störung und erzählt, wie social media ihre zweimalige Magersucht geradezu verstärkt hat. „Das war krass, ich habe für diese Fotos, wo ich so dünn war, ganz viele Komplimente bekommen.“ Jetzt ist sie dankbar für Vorbilder wie die 19-jährige Billie Eilish: „Sie bricht mit total vielen Stereotypen. Sie ist die Art von weiblicher Popstar, der mir vielleicht in der Jugend ein bisschen gefehlt hat.“Seit Anfang 2020 gibt es in Deutschland den Verband „Mental Health in Music“, der Hilfe für betroffene Musiker*innen anbietet. „Musik ist ein freies Feld, das soll auch so bleiben. Aber Studien zeigen, dass es vielen Musiker*innen nicht gut geht“, erklärt die Mitgründerin und Therapeutin Anne Löhr. Oft ist die eigene Kunst ein Ventil für die Emotionen. Doch wie verhindert man, dass Popstars dann durch Rampenlicht und harten Erwartungsdruck nicht brechen wie Avicii?