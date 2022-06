Polnisches Solo – Wie die Demokratie demontiert wird

Wie gehen die Zivilgesellschaft und die Kulturszene mit der immer rigider werdenden Beschneidung der Presse-, Medien-, Kunst- und Meinungsfreiheit um? Wie stehen sie zur europäischen Frage? Zunehmend verliert Jarosław Kaczyński Rückhalt in der Bevölkerung. Bis zu 100.000 Menschen nahmen am 10. Oktober 2021 in der Hauptstadt Warschau an Demonstrationen für die EU teil, 80 Prozent der Polinnen und Polen wollen in der EU bleiben. Pokert die Regierung zu hoch?