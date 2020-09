Philipp Hochmair - Eine Reise mit Jedermann

Philipp Hochmair und "sein" Jedermann

Quelle: ORF/Moviepool/© Philipp Hochmair.

In einer Art Reisebericht - konzipiert von Philipp Hochmair und Bernadette Schugg - zeigt der Film in Ausschnitten Highlights der letzten Jahre auf großen und kleinen Bühnen. Die Stationen wechseln, doch die Annäherung Philipp Hochmairs und seiner Band an das "Phänomen Jedermann" bleibt ein "work in progress". Die großen, zeitlosen Themen im Stück werden bei jeder Aufführung immer wieder neu aufgeladen und die Geschichte des Jedermanns lässt keinen unberührt.