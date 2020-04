Pfeffersäcke, Diebe und Abenteurer - Auf großer Fahrt zum großen Geld

Später drängten die Niederländer dann die Portugiesen mit gefinkelten Verträgen und der Drohung ihrer Kanonen aus dem einträglichen Fernosthandel. Bevor der Anbau von Gewürzpflanzen über den halben Globus ausgebreitet wurde und noch bevor der britische Union Jack im Pfefferland flatterte, hatten sich die Niederlande für einige Zeit also das einträgliche Geschäft gesichert.



Dazu Henrik Dessens, Kustos am Netherlands Maritime Museum, über die VOC, die "Vereinigte Ostindien Compagnie", die damals mächtigste Handelsorganisation der Welt:



"Der Handel mit dem fernen Osten, speziell mit Indien, Japan, China und der Gegend, die wir später Indonesien nennen werden, wurde immer wichtiger. Die VOC, die ostindische Handelscompagnie - war damals der größte Arbeitgeber in den Niederlanden. Da waren ja nicht bloß die Schiffsmannschaften beschäftigt - obwohl, das allein müssen schon tausende gewesen sein. Dazu kamen dann noch Hunderte Werftarbeiter und alle Berufe die noch dazu gehörten. Die VOC hatte damals einige Werften nicht nur in Amsterdam, auch in Einkhuisen und Hoorn. So hatten sicher viele Tausend Menschen direkt oder indirekt für die VOC gearbeitet."