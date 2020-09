Patrick Hahn - Auftakt

Patrick Hahn mit dem blinden Pianisten Nobuyuki Tsujii in Tokio

Quelle: ORF/Landesstudio Steiermark/Erwin Schwischay.

Bereits während des Studiums erledigte er erste wichtige Karriereschritte: 2014 debütierte er an der Ungarischen Staatsoper in Budapest, 2017 mit einer viel beachteten Kinderoper bei den Münchner Opernfestspielen.



In Meisterkursen vervollkommnete er seine Technik, etwa bei Bernard Haitink. "Der braucht nur ganz sacht den Taktstock zu heben, schon explodiert das Orchester", erinnert sich Hahn an den niederländischen Altmeister.



Hahn will sich auf dem freien Markt behaupten. Der Vertrag mit der renommierten Londoner Künstleragentur HarrisonParrot, bei der auch Größen wie der Pianist Maurizio Pollini und die Dirigenten Kent Nagano und Paavo Järvi unter Vertrag stehen, ist dabei hilfreich.