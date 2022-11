Othello aus Südafrika – Shakespeare am Düsseldorfer Schauspielhaus

Der vielgespielte Klassiker erhält nun am Düsseldorfer Schauspielhaus eine Neuschreibung. Die südafrikanische Regisseurin und Theaterleiterin Lara Foot nimmt sich des Stoffes an und hat dabei einen "dekolonialisierten" Othello im Blick. Sie verlegt die Handlung in die Zeit des Deutschen Kolonialismus, nach Namibia. Auch das Ende weicht vom Original ab. Die Hauptrolle hat Foot mit dem südafrikanischen Fernseh- und Leinwandstar Bongile Mantsai besetzt. Das Stück wird in mehreren Sprachen gespielt und wurde extra für die Düsseldorfer Aufführung in die südafrikanische Bantusprache "isiXhosa" übersetzt. Othello hadert in dieser Inszenierung mit sich selbst und seiner Anpassung an die westliche Gesellschaft. Lara Foot zieht Parallelen in die Gegenwart, befragt durch den klassischen Stoff des "Othello" nicht nur wirtschaftliche und soziale Auswirkungen des Kolonialismus, sondern auch die psychologischen Folgen für die pan-afrikanische Psyche bis heute.