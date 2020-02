New York – Die Stadt von Morgen

Die wichtigsten Akteure und Akteurinnen für den Umbau New Yorks in eine Stadt von Morgen kommen zu Wort und geben Einblicke in bereits gefundene Lösungen für die städtebaulichen wie sozialen Probleme, denen sich die Stadt im Zeitalter der Technologisierung stellen muss. An herausragenden architektonischen Beispielen wird deutlich, wie sehr Wohnen, Arbeiten, Bildung, Kunst, Konsum und nicht zuletzt Transport und Infrastruktur als Symbiose gedacht werden müssen, damit Mega-Cities wie New York den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stand halten können. Mit ihrer eigenen fesselnden Dynamik lädt die Dokumentation auf eine Reise in die Zukunft ein und begibt sich in den Mahlstrom der innovativsten Ideen und Konzepte unserer Epoche, deren Umsetzung dank modernster Technologien kaum Grenzen gesetzt sind.