Die emiratische Künstlerin Maitha Abdalla bei der Arbeit.

Quelle: Bea Müller

Unter anderem Maitha Abdulla, die nach ihrem Sprachstudium in London ihre Liebe zur visuellen Kunst entdeckte. An der Hochschule für Kunst und Kreativität der Zayed Universität in Abu Dhabi machte sie mit Bildender Kunst, Schwerpunkt Malerei und Mischtechnik, weiter. Sie gehört zu den jungen arabischen Frauen, die reisen konnten. Und über ihren Tellerrand schauen durften. In anderen Ländern sammelte sie die Inspiration für ihre Kunst. Maitha Abdulla ist eine der Gründerinnen von "Bait 15", einer kürzlich eröffneten und von Künstler*innen geführten Galerie und einem Studio in Abu Dhabi. Sie spielt eine aktive Rolle in der zeitgenössischen Kunstszene in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zurzeit arbeitet sie an einer neuen Serie von Bildern und Mixed-Media Arbeiten, die sich auf familiäre Beziehungen und die Idee der "Erzählhandlungen" konzentriert, ähnlich wie die eines Theaterstücks.