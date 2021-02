Mit Kunst gegen Lukaschenko

Viele seiner Arbeiten darf Ales Puschkin in Belarus nicht ausstellen

Andere gehen mit ihrem Namen und ihrer Prominenz noch größere Risiken ein: So der bekannte, belarussische Maler Ales Puschkin (56). Viele seiner Arbeiten sind schon seit mehr als 20 Jahren in Belarus verboten. Seine Karriere begann im Jahr 1989 als er mit seinem eigenen Blut ein Bild malte. Dieses Bild reproduziert er nun immer wieder mit Farbe in Minsk. Und immer wieder wird es von den Behörden übersprüht. In seinem Heimatdorf hat er in einer Kirche den Diktator Lukaschenko vor dem Gericht Gottes ins Bild gesetzt. Das Bild wurde übermalt und die Kirche später in Brand gesetzt. Ales Puschkin nahm Filmautor Roman Schell mit in sein Dorf und zeigte ihm, wie elend es der Bevölkerung von Belarus außerhalb von Minsk geht. Die wirtschaftliche Lage könnte zumindest das ihre Tun, dass Lukaschenko sich nicht mehr ewig halten kann.