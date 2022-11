Michel Comte - New Light

Doch er wollte im Grunde etwas anderes. Er wollte Künstler werden und die Welt verändern. Seither schafft er Werke, in denen es um die Natur und ihre Bedrohung geht. Eines seiner aktuellen Projekte ist ein extra für ihn gebautes Segelschiff, mit dem er in der Arktis mittels Scans der grössten Eiswand die Auswirkungen der globalen Erwärmung aufzeigen will. In der Türkei, nahe der Grenze zu Syrien, plant er eine spektakuläre Lichtinstallation. In der Wüste will Michel Comte ein Hotel bauen, wo Besuchende mehrere Tage vor Ort in die Kunst und Landschaft eintauchen können.