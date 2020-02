Mein Zürich

ORF-Schweiz-Korrespondentin Raphaela Stefandl stellt in ihrem persönlichen Porträt die Stadt Zürich vor. "Die Stadt der Banken, des Luxus und der Kunst, ein Schmelztiegel vieler Nationen, eine Stadt am Fluss und am See, pulsierend und beschaulich zugleich" - so umreißt sie ihren sehr persönlichen Blick auf Zürich.