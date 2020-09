Mein Washington

Quelle: ORF

Zweieinhalb Monate vor den Präsidentschaftswahlen, als dieser Film gedreht wurde, ist die Hauptstadt der Weltmacht ein heißes Pflaster. USA-Korrespondentin Hannelore Veit hat Washington vor sechs Jahren schon einmal porträtiert, kurz nach ihrem Antritt als Leiterin des dortigen ORF-Korrespondenten-Büros, zu einer Zeit, als Barack Obama noch Präsident war.



Im Sommer 2020 sieht sie sich noch einmal in der amerikanischen Hauptstadt um: fast nichts ist mehr wie damals. Im Weißen Haus residiert Donald Trump, der von den mehrheitlich demokratisch wählenden Bewohnern Washingtons als Eindringling gesehen wird. Die Corona-Krise hat die Stadt lahmgelegt. Massenproteste gegen Rassismus haben sie erschüttert. Die politischen und gesellschaftlichen Gegensätze in Washington haben sich verschärft, von Optimismus ist nichts zu spüren. In ihrem Porträt stellt Hannelore Veit das alte dem neuen Washington gegenüber.