Mein Athen

Akropolis

Quelle: ORF/Schilhan

Die Rettungspakete der EU für Griechenland betrugen insgesamt knapp 278 Milliarden Euro. Nach Auslaufen des dritten Hilfsprogramms sollte Griechenland nicht länger auf europäische Unterstützung angewiesen sein. Die Rückzahlung wird allerdings Jahrzehnte dauern.



In seinem Stadtporträt zeigt Ost- und Südosteuropa-Korrespondent Ernst Gelegs, wie sich die griechische Hauptstadt in der Zeit der Krise verändert hat. Er spricht u.a. mit dem ehemaligen sozialistischen Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou über die Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise und mit dem Athener Bürgermeister über die Problemviertel der Stadt. Aber Gelegs zeigt auch, warum Athen trotz Krise eine der vielfältigsten und buntesten Städte in Europa ist - mit einem überraschend pulsierenden Nachtleben.