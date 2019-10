Matera - Von der Steinzeit in den Cyberspace

Nur ein kleiner Teil Materas ist wirklich sichtbar. Die Sassi, die Höhlenwohnungen von Matera wurden in den weichen Tufffelsen getrieben und werden seit 9.000 Jahren bewohnt - sie haben den Ort auch zu einer beliebten Filmlocation für große internationale Filmproduktionen gemacht.



Während Armut, Verfall, die Abwanderung der Jugend und organisierte Kriminalität Italiens Süden prägen, wird in Matera eine gegenläufige Entwicklung spürbar. Der Film begleitet eine Gruppe junger Kreativer, die ganz bewusst wieder nach Matera zurückgekommen sind und dort das Co-Living-Kollektiv "Casa Netural" aufgebaut haben. Sie wollen mit ihren Projekten die Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen, die eine Gesellschaft im Zeitalter des Internet auch in ländlichen Regionen hat.