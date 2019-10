Martin Walker - Mein Périgord

Ein speziell ausgebildete Spürhund hat gerade eine Sommertrüffel entddeckt.

Quelle: ORF/Günter Schilhan

Die Region gilt auch als kulinarisches Kernland Frankreichs. Spezialitäten wie die Gänse- oder Entenstopfleber und die schwarzen Trüffel sind bei Feinschmeckern in aller Welt bekannt. Auch der Wein aus der Region Bergerac steht in seinem Qualitätsanspruch den großen Weinen aus dem benachbarten Bordeaux um nichts nach. Diese kulinarischen Besonderheiten und die damit verbundenen kriminellen Machenschaften beschäftigen Martin Walker auch in seinen Romanen.



In Band 2 etwa, "Grand Cru", droht der Einzug eines amerikanischen Weinimperiums in die Region, in Band 3, "Schwarze Diamanten", geht es um den erwähnten wichtigsten Bodenschatz der Region, die Trüffel. Eine neuzeitliche Leiche in einer archäologischen Ausgrabung sowie eine Tierschutzorganisation im Kampf gegen die Hersteller von Gänsestopfleber stehen im Mittelpunkt des vierten Bandes "Delikatessen". Bei "Femme fatale" geht es um klare Gewässer und undurchsichtige Finanzflüsse und "Reiner Wein" beschäftigt sich mit einer Reihe von Raubüberfällen, deren Spuren zurück in den Sommer 1944 verweisen.



Der Titel des 10. im Jahr 2019 erscheinenden Bandes trägt den bezeichnenden Titel "Menu Surprise".