Mariazell und St. Lambrecht - In den steirischen Alpen

Altabt Otto und Ikonenmalerinnen

Quelle: ORF/Cinevision.

Früher wie heute begeben sich Jung und Alt aus Sankt Lambrecht und Umgebung, aber auch Gäste von weit her in den Theatercamps der Wandelbühne des Stiftes auf kreative Reisen der Theaterwelt - durchaus in der alten Tradition des Klostertheaters der Welt- und Selbsterkenntnis; im Sommer 2018 auf Struwwelpeters Spuren, nicht als fromme Begegnung mit ‚schwarzer Pädagogik aus dem 19.Jahrhundert', sondern als Auseinandersetzung mit Angst-Klischees und mit überlebenswichtiger Unangepasstheit.



Die Entdeckungsreisen in Sankt Lambrecht sind das Eintauchen der Ikonen-Malgruppe in die spirituelle Bild- und Gedanken-Welt der ostkirchlichen Tradition des Ikonenmalens - Sinnsuche mit dem ganz feinen Pinsel und dem ganz genauen Hinschauen. Es sind Management-Seminare, die Führungskräfte auf der Grundlage der benediktinischen Ordensregeln zu phantasievoll-verantwortungsbewusstem Handeln inspirieren wollen.