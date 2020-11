Magische Weihnachten in Innsbruck - Das Christkindl kommt

Weihnachtlich beleuchtete Innsbrucker Altstadt.

Quelle: ORF/Produktion west/Gerhard Made

Und einen ersten Blick auf das Christkindl kann man bereits ein paar Tage vor dem Heiligen Abend werfen - und zwar beim traditionellen "Christkindlumzug". Besinnlich wird es, wenn die Georgskapelle für ein vorweihnachtliches Konzert ihre Tore öffnet oder am Maxnhof in Arzl die letzten Weihnachtskekse gebacken werden.

Ein weiteres kulinarisches Schmankerl: Für den Heiligen Abend wird bei der Familie Stern vorgekocht - ein bäuerliches Traditionsessen, das auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheinen mag, steht auf dem Speiseplan. Zubereitet wird eine gepökelte Rinderzunge mit Erdäpfelsalat und Gemüse, die vor dem Gang in die Mette verspeist wird.