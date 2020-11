Magische Weihnachten in Innsbruck - Adventzeit

Adventkalenderhaus Munding

Im Mittelpunkt der Sendung steht die "Adventzeit" in Innsbruck, in der Märchen eine wichtige Rolle spielen. Und so verwandelt sich die Altstadt in eine Märchenstadt, in der die Geschichten der Gebrüder Grimm zu neuem Leben erweckt werden.



Für die jüngsten Adventbesucher gibt es in der "Märchenstraße" unter anderem auch eine Kinderbackstube, in der man unter kundiger Anleitung die ersten eigenen Kekse backen kann.