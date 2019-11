Magische Weihnachten im Marchfeld

In Schloss Eckartsau haben früher der Kaiser und seine Familie gefeiert. Heute kann jeder das Schloss bestaunen und auch ein Adventkonzert besuchen, das die Marchfelder so richtig auf die Weihnachtszeit einstimmt. Im Bild oben die weihnachtlich geschmückte Bibliothek von Schloss Eckartsau.



Stille ist bei der Jagd in den Marchauen von Marchegg nicht immer zu finden. Jagen ist eine Tradition in dieser Gegend, schon die Habsburger liebten die Auen an der March und der Donau als reiches Jagdrevier für Niederwild und Rotwild: besonders vor Weihnachten, bevor die Schonzeit beginnt.