lebensArt Spezial: Kulturhauptstadt 2025 - Görz

Blick auf die norditalienische Stadt Gorizia mit ihren roten Ziegeldächern –

Quelle: ORF

Auch wenn diese seit dem EU-Beitritt Sloweniens so gut wie jede Bedeutung verloren hat, ist sie nicht nur Thema vieler Produktionen in der Kulturhauptstadt, sondern auch titelgebend: "Go borderless" ist das Motto für das kulturelle Jahresprogramm.



Martin Traxl trifft für die lebensArt Spezial Künstlerinnen und Künstler, Filmmacherinnen, Historiker und Weinbauern und spricht mit ihnen darüber, welche Rolle die Grenze in ihrem Leben und Arbeiten spielt und welche Hoffnungen sie in die Kulturhauptstadt setzen.