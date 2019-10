Kunst hoch 2 mit Mario und Alberto Venzago

Aufgewachsen als Migrantenkinder in der Schweiz direkt nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Söhne eines katholischen Italieners und einer jüdischen Deutschen stets in unterschiedlichen Kulturen und Traditionen bewegt. Die Freude an der Vielfalt ist ihnen in die Wiege gelegt worden und so verwundert es nicht, dass sie heute in ganz unterschiedlichen Kunstrichtungen erfolgreich sind. Die Liebe zur Musik verbindet sie. Der Vater spielte Violine, Mario Klavier und Alberto Klarinette. «Bei Auftritten des Familientrios hat sich Alberto mit dem Rücken zum Publikum gestellt, da er immer lachen musste, wenn das Publikum vor Rührung weinte.» Doch das scheinbar idyllische Familienleben hat auch seine Schattenseiten.