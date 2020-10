Kunst hoch 2 mit Michael und Andreas Haefliger (Staffel 2, 4/6)

Als Söhne des berühmten Schweizer Tenors Ernst Haefliger sind die Wege von Michael und Andreas Haefliger fast schon vorgespurt: Mit 16 Jahren gehen die talentierten Buben nach New York an die berühmte Juilliard School of Music. Michael Haefliger spielt Geige, sein ein Jahr jüngerer Bruder Andreas Klavier. Während Andreas, der Künstler durch und durch, beinahe leichtfüßig seiner Berufung folgt und erfolgreicher Pianist wird, stellt sich für Michael der Weg zum Konzertgeiger als steinig heraus. Er hängt die Geige an den Nagel und wird Intendant. Heute ist er als Intendant von «Lucerne Festival» einer der einflussreichsten Männer in der klassischen Musikbranche.