Kunst hoch 2 mit Markus und Daniel Freitag (2/6)

Markus und Daniel Freitag sind mit ihren gleichnamigen Taschen im New Yorker Museum of Modern Art und damit im Olymp der internationalen Designerszene angekommen. Als Kinder durften sie den Eltern helfen, das alte Bauernhaus bewohnbar zu machen. Wiederverwerten von Materialien und in Kreisläufen denken und handeln, gehört seither sozusagen zu ihrer DNA.