"Kunst hoch 2" mit den Keiser-Zwillingen (Teil 6 von 6)

Auf der Bühne wirken sie sehr erfolgreich als Bassist und Schlagzeuger im Hintergrund. Mit ihrem Musikgefühl, mit Präzision, Timing und Zuverlässigkeit haben die Keiser-Zwillinge in 50 Jahren die Schweizer Musikgeschichte in einem grossen Ausmass und markant mitgeprägt. Sie sind für viele berühmte Musiker sozusagen das Rückrad und haben in ihrer Laufbahn auf weit über 200 Tonträgern mitgespielt u.a. bei Sina, Gölä, Andreas Vollenweider, Nena und Gianna Nannini.