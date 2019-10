Die Faszination für Licht und Farbe eint das Künstlerpaar, das vom Auftreten und auch in Bezug auf seine Werke unterschiedlicher nicht sein könnte. Während Silvia als Tochter des berühmten Malers Franz Gertsch in einer antiautoritären Künstlerfamilie aufwächst, kommt Xerxes aus einer Familie, in der strenge Zucht und Ordnung herrscht und Kunst keine Rolle spielt. Der Erfolg des berühmten Vaters Franz Gertsch wirft einen grossen Schatten, dient aber auch als Inspirationsquelle für das Künstlerpaar. Zwischen Bewunderung und Abgrenzung hin und hergerissen, sind Silvia Gertsch und Xerxes Ach vor ein paar Jahren in das Dorf gezogen, in dem auch Silvias Eltern wohnen.