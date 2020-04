Galerist Johann König

Zukunftsforscher Matthias Horx fordert uns alle auf, in der Krise kreativ zu werden und sich selbst neu zu erfinden. Der Umbruch biete, laut Horx, auch viele Chancen. Tatsächlich reagieren viele Künstler erfinderisch: Der Star-Geiger Daniel Hope zeigt sich jeden Abend online aus seinem Wohnzimmer beim Musizieren. Die Berliner Clubszene überträgt regelmäßig DJ-Sets live im Netz, um Spendengelder zu generieren. Das Berliner Staatsballett ging mit einer heimischen Tanzperformance als Handyvideo viral und erreichte ein ungewohnt junges Publikum. Nie war das Angebot an Kulturstreams so reich. Auch der Galerist Johann König wurde selbst mit täglichen persönlichen Online-Führungen aktiv. Kunstinteressierte dürfen sich per Texmessage und Fragen an die Künstler*innen einschalten. "Ich habe das auch als eine Herausforderung gesehen, um da nicht der Katastrophe quasi in Zeitlupe zuzuschauen – ich versuche eh immer, aus allem das Beste zu machen", sagt Galerist König. Das Publikum freut sich über die Flut von neuartigen Kultur-Streams und Videos. Aber reicht das, um das Überleben der Kulturlandschaft zu sichern? Ohne den Staat wird das kaum gelingen.