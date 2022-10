Was einmal als gewagte akademische These begann - nämlich, dass wir ein soziales Geschlecht haben und dass wir alles Mögliche außer nur „männlich“ und „weiblich“ sein können - ist mittlerweile im gesellschaftlichen Mainstream, in Kindergärten und Amtsstuben angekommen. Und das äußert sich auch in der Sprache: Immer häufiger hört man den Glottisschlag, die kleine Pause, die den Genderstern markiert. Seit zwei Jahren sogar in den Nachrichten.