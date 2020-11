Der Kniefall von Warschau – Die Macht der Erinnerung

Eine der Fragen in diesem Kontext ist, ob traditionelle Denkmäler noch eine zeitgemäße Form historischen Erinnerns verkörpern. So hat die Bundesrepublik Deutschland für das zentrale Holocaust-Mahnmal in Berlin eine architektonische, moderne und abstrakte Form gewählt. In Polen wird gerade in Zeiten der PiS-Regierung oft eine sehr realistische, konservative Bildsprache für Denkmäler gewählt. Die Wirkung beider Erinnerungsformen ist umstritten. Dazwischen steht die Form der medialen Erinnerung, für die Brandts Kniefall seit 50 Jahren exemplarisch steht. Ein Bild, das um die Welt ging und jederzeit abzurufen ist.