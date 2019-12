Kaiser, Tracht und Berge - Das oberösterreichische Salzkammergut

Das Salzkammergut ist eine an Kulturgütern reiche Region - ein Großteil davon liegt in Oberösterreich.



Wir lernen Oberösterreicher kennen, die erzählen, warum sie auch im Alltag Dirndlkleid und Lederhose tragen. Persönlichkeiten wie Hubert von Goisern, Alfred Komarek oder Kaiser-Urenkel Markus Habsburg erklären, was ihre besondere Beziehung zu ihrer Heimat und was einen "g‘standenen" Salzkammergütler ausmacht. Weiters begeistert der Film mit herrlichen Landschaftsaufnahmen vom Traunstein bis zum Dachstein - war es doch vorwiegend der landschaftliche Reiz, der schon immer Künstler und Kaiser ins Salzkammergut lockte.