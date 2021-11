Jugo Kultura – 30 Jahre nach dem Zerfall Jugoslawiens

Auch der kroatische Schriftsteller Miljenko Jergović ist in Sarajevo, der heutigen Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, geboren. Doch der Krieg hat ihn 1993 von dort nach Zagreb vertrieben. Seine Biografie zeigt den Identitätskonflikt, unter dem viele Ex-Jugoslaw*innen leiden. Seine Bücher sind in zahlreiche Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet worden. Sein kritischer Geist ist den Nationalisten ein Dorn im Auge. Als Literat spricht er die unbequemen Themen an, zerstört für einige ihr glorifiziertes Bild des ehemaligen Jugoslawiens und seiner Nachfolgestaaten.