Kultur

Iconic Couples: Ingrid Bergman und Roberto Rossellini

Als Ingrid Bergman Filme von Roberto Rossellini sah, schrieb sie ihm einen Brief und bat darum, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Die beiden trafen sich in Paris und verliebten sich, was einen Skandal auslöste.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 29.02.2020