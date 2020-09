Hongkongs Ende?

Trotz weltweiter Kritik hat China am 30.Juni das hochkontroverse Gesetz „zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong“ erlassen. Das Gesetz richtet sich gegen Aktivitäten, die als subversiv, separatistisch oder als ausländische Einmischung angesehen werden. Kritiker sehen die Autonomie Hongkongs in Gefahr. Jeglicher Widerspruch könnte nun kriminalisiert werden, fürchtet der bekannte Aktivist Joshua Wong. Angst geht um.