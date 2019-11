Gugelhupf-Varianten für jeden Geschmack

Zutaten:



1 kg mehlige Kartoffeln

Salz

4 Knoblauchzehen

2 dag Butter

4 dag Mehl

1/16l Milch

2 Eier

4 dag Butter

Pfeffer aus der Mühle

Prise Muskat

12 dag Blattspinat

2 EL Paradeisermark





Butter für die Formen

4 dag Butter zum Belegen

dünner Spagat

6 kleine Gugelhupfformen (Füllinhalt 1/8l) oder backrohrgeeignete Kaffeetassen

2 Dressiersäcke



Zubereitung:

Die Erdäpfel waschen, schälen, in Scheiben schneiden und in Salzwasser kochen. Abseihen, kurz ausdampfen lassen und durch die Erdäpfelpresse drücken. Knoblauch in Butter vorsichtig anrösten. Mehl unterrühren, mit Milch aufgießen und unter ständigem Rühren rösten, bis sich der Teig vom Topfboden löst. Den Teig in eine Schüssel füllen. Die Eier trennen, die Dotter einzeln mit dem Kochlöffel unterrühren. Passierte Erdäpfel und Butter mit einem Kochlöffel nach und nach unter den Teig rühren und mit Salz, Pfeffer sowie Muskat kräftig würzen. Eiklar zu steifem Schnee schlagen und unterheben. Erdäpfelmasse dritteln. Aufgetauten Blattspinat gut ausdrücken, kleinhacken und unter ein Drittel der Erdäpfelmasse mengen. Paradeisermark mit einem weiteren Drittel der Masse vermengen und in einen Dressiersack mit großer, glatter Tülle (11 mm Durchmesser) füllen.



6 kleine Gugelhupfformen oder Kaffeetassen befetten und die rote Erdäpfelmasse in die Formen dressieren. Grüne Erdäpfelmasse in den Dressiersack füllen und auf die helle Erdäpfelmasse dressieren.



Formen auf ein Backblech stellen und mit Butterstücken belegen. Eine Kaffeetasse mit heissem Wasser ebenfalls daraufstellen und die Gugelhupfe im vorgeheizten Backrohr auf mittlerer Schiene bei 180 Grad Celsius etwas 40 min backen; stürzen.