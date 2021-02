Wien - Geheimnisse der Inneren Stadt

Saliera - eine Goldschmiedearbeit von Benvenuto Cellini im 16. Jahrhundert.

Quelle: ORF/Clever Contents

Trotz alledem sind noch immer nicht alle Geschichten über diese Stadt erzählt. Aber man muss genau hinschauen um diese Geschichten, die auch die Seele und den Charakter der Stadt vermitteln, zu entdecken.



Wir begeben uns auf eine Spurensuche im Stephansdom und entdecken rätselhafte Graffitis aus dem 15. Jahrhundert. Erforschen, wie die Saliera nach Wien kam, was es mit der verborgenen Synagoge am Judenplatz (Bild oben) auf sich hat, und warum Antonio Vivaldi 1741 in Wien starb.