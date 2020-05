Eins und Eins = Drei. Musiker werden in Kärnten

Gustav-Mahler-Komponier-Häuschen in Maiernigg bei Klagenfurt

Quelle: ORF

Es war ein musikalischer Paukenschlag: Kärnten hat am 1. Oktober 2019 eine zweite Universität bekommen, die ganz der Musik gewidmet ist und den Namen des berühmten Wörthersee-Komponisten Gustav Mahler trägt. 90 Studierende haben nach strengen Zulassungsprüfungen ihr Studium am südlichsten deutschsprachigen Hochschulstandort im Alpe-Adria Raum begonnen.



Mit der Akademisierung soll die Jugend, die bisher für einen Universitätsabschluss in andere Bundesländer ausweichen musste, im Land gehalten werden. Kärnten leidet bekanntlich unter einem massiven Braindrain. Inwieweit können Investitionen in Kunst und Musik die Abwanderung der Jugend stoppen?



Dass die neue Musikuniversität des Landes nun den Namen Gustav Mahler trägt, kommt auch nicht von ungefähr: Der Komponist Gustav Mahler steht "für ein symbolträchtiges, tragfähiges und enorm vielschichtiges künstlerisches Leitbild, für eine musikalische Schaffenskraft, welche orthodoxe künstlerische Schaffenszugänge durchbricht und den Mut zu Neuem zu fördern vermag", wie es Roland Streiner formuliert. Unter seiner Leitung soll die "GMPU" eine gewichtige Rolle im Hochschulbereich des Alpen-Adria-Raumes einnehmen. "Groß denken" ist dabei die Devise.