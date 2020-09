Eine blassblaue Frauenschrift - Franz Werfel bei den Festspielen Reichenau

In blassblauer Schrift ist jener Brief geschrieben, der Leonidas, den erfolgreichen Sektionschef im Unterrichtsministerium im Wien des Jahres 1936 aus seiner gewohnten Alltagsbahn wirft: Verfasst von Vera Wormser, Philosophin, Jüdin, kurzzeitige Geliebte von einst - und 18 Jahre hindurch verheimlichte Liebe seines Lebens. Sie bittet, ohne zu wissen, an wen sie sich da wendet, um Unterstützung für einen jüdischen Schüler. Der nämlich bekommt im bereits antisemitisch geprägten Deutschland keinen Platz im Gymnasium mehr. Ist dieser junge Mann sein Sohn? Mit einem Mal lebt Leonidas´ Vergangenheit wieder auf: Die sechs Wochen währende Liebesaffäre mit der früheren Studienkollegin in Heidelberg, als er beruflich von seiner reichen Frau Amelie Paradini getrennt war. Die falschen Versprechen über eine gemeinsame Zukunft, bevor ihn der Opportunismus zurück an die Seite der Millionenerbin und in höchste Wiener Gesellschaftskreise geführt hat. Das darauf folgende jahrelange Leugnen der Vergangenheit.