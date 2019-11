Effi Briest oder die Elastizität des Herzens

Die erste Effi-Briest Verfilmung fiel in die Zeit des Nationalsozialismus. Gustav Gründgens inszenierte den Stoff 1939 in seinem Privatschloss in Zeesen mit seiner Frau Marianne Hoppe in der Hauptrolle. Die nächste Leinwand-Effi ist eine der Wirtschaftswunderzeit. Auf dem Rittergut Besenhausen setzte Regisseur Rudolf Jugert 1955 die junge Ruth Leuwerik in „Rosen im Herbst“ in Szene. Ende der 1960er Jahre widmeten sich in der DDR die Defa Studios dem Stoff, in der Hauptrolle Angelika Domröse. 1974 spielt Hanna Schygulla Effi, Regie führt Rainer Werner Fassbinder. Drehort war Schloss Breedeneck in Norddeutschland. Schließlich die jüngste Verfilmung: Hermine Huntgeburth inszeniert Effi Briest auf Schloss Marquardt bei Potsdam. Die Effi von 2009, dargestellt von Julia Jentsch, erlebt auf der Leinwand sowohl Vergewaltigung, als auch sexuelle Erfüllung.