Dynastie Knie – 100 Jahre Nationalcircus (2/2)

Das Thema Disziplin und das damit verbundene tägliche Training ist in allen Generationen seit Beginn ein grosses Credo, auch bei den Jüngsten. Dieser eiserne Durchhaltewille und das Weitergeben der Tradition an die nächste Generation stehen im Zentrum ihres Lebens. So erzählt der Endspurt zur 100-Jahr-Jubiläumsshow vom Nervenstress, zeigt aber auch den Zusammenhalt der Knies. Der grosse Abend der Premiere bildet das Schlussbouquet dieser Jahrhundert-Familiensaga über Generationen.