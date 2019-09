Der Doppelgänger von Ost-Berlin

Zu dieser Zeit arbeitet Michael an der Rezeption des Hotels Stadt Berlin, einer der wenigen Orte, an dem man in der DDR auf Ausländer treffen kann. Routinemäßig kontrolliert er die Pässe der Hotelgäste. Als er den Pass des damals 16-jährigen Morten Bank Mikkelsen aufschlägt, glaubt er, auf sein eigenes Passfoto zu schauen. Der junge Däne, der wegen eines Tanzturniers in Ostberlin zu Besuch ist, gleicht Michael wie ein Bruder. In Michaels Gedanken entspinnt sich ein Plan.