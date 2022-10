Die documenta am Ende?

Die Installation "Return to Sender" der kenianischen Künstler des The Nest Collective.

Was für Werke sind in den 100 Tagen entstanden, was hat sich entwickelt, was muss als gescheitert betrachtet werden? War die documenta 15 künstlerisch eine gute Ausstellung? Wie reiht sie sich ein in die Tradition dieser großen Weltausstellung? Und welche Auswirkungen wird die aktuelle documenta für das Format documenta an sich – und konkret für die nächste, die documenta 16 - am Ende haben? Wir treffen neben ruangrupa beteiligte Künstlerkollektive wie Trampoline House oder Britto Arts Trust mit ihrer temporären Küche vor der documenta-Halle, Einzelkünstler wie Hitho Steyerl und Joep van Lieshout, sprechen mit dem Kunsttheoretiker Bazon Brock, dem Direktor des documenta-Instituts Heinz Bude und dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich sowie zahlreichen Besuchern der documenta.