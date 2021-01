Die Schlösserstraße im Südburgenland

Schloss Rotenturm

Quelle: ORF/Landesstudio Burgenland

Zum Schutz des Landes und zur Sicherung der Verkehrswege errichtet, wurden die südsteirischen und südburgenländischen Burgen bis ins 17. Jahrhundert in ihrer Wehrhaftigkeit ausgebaut.



Die Schlösserstraße verbindet all diese Bauwerke, die mannigfaltige Geschichten erzählen - von großen Epochen der Vergangenheit, von der Verbindung von Tradition und Moderne, von der einzigartigen Kultur der Landstriche, über denen sie thronen. Auf einer Fahrtstrecke von über 350 Kilometern kann man diesen Geschichten nachspüren. Entlang des burgenländischen Abschnittes finden sich die Burgen von Güssing (Bild oben), Lockenhaus und Bernstein, so wie das Schloss Tabor und das Schloss Rotenturm.



Der filmische Streifzug entlang der Schlösserstraße ermöglicht einen Blick in die Vergangenheit der imposanten Bauwerke, beleuchtet aber auch ihre Gegenwart und die ihres Umlandes. Der Film zeigt die Menschen, die die Burgen und Schlösser und das Land um sie herum mit Leben erfüllen und blicken hinter die Kulissen ihrer Arbeit.