Die rechte Altstadt: Ein Stadtteil Salzburgs abseits der Touristenströme

Die "Schranne" ist seit 1906 Wochenmarkt

Quelle: ORF/ORF Salzburg

Es gibt aber auch einen Stadtteil, in dem es ruhiger und beschaulicher zugeht. In der rechten Altstadt. Sie ist ein alter Siedlungsraum und heute noch wichtiger Standort für Handwerker, Gewerbe und Handelsunternehmungen.



Viele Geschäfte des Detailhandels haben in der Linzergasse ihre Niederlassungen. Der Film beginnt genau dort einen Rundgang durch die rechte Altstadt und zeigt die versteckten Kostbarkeiten dieses besonderen Teils Salzburgs.