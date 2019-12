Die Habsburger

Die echten Habsburger spielen in dieser Operette nur eine Nebenrolle und führen heute ein Leben abseits von Glamour und Macht. Ab und zu ein paar Statements über die Vergangenheit, sonst weitgehend ein Alltag ohne Öffentlichkeit.

Am Schauplatz-Reporter Klaus Dutzler hat sich angeschaut, wie unterschiedlich die Nachkommen des einst so mächtigen Herrscherhauses heute leben. Familienoberhaupt Karl Habsburg berät Radiosender. Sein Sohn Ferdinand Zvonimir möchte gerne Autorennfahrer werden. Eduard Habsburg moderiert eine Sendung im Privatfernsehen. Der Kärntner Ullrich Habsburg wiederum sitzt für die Grünen im Gemeinderat der Kärntner Stadt Wolfsberg. Ganz weit weg hat es Ferdinand Habsburg verschlagen. Der UR-UR-UR Enkel von Kaiserin Sisi hat mit seiner kenianischen Ehefrau in Nairobi die afrikanische Linie des Hauses begründet. (Im Bild oben: Ferdinand Habsburg, Ur-ur-ur Enkel von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth seine Frau Mary Nyanut von Habsburg-Lothringen vom Stamm der Dinka)

Am Schauplatz hat auch ihn besucht.