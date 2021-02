Als 2017 die #MeToo-Bewegung die Film- und Kulturbranche aufrüttelte, wurde in den USA eine millionenschwere Stiftung gegründet, um Frauen bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu unterstützen. Das Schweigen sollte endlich gebrochen werden; doch in Deutschland haben immer noch viele Angst, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. "MeToo ist ein Gesprächsangebot", sagt Schauspielerin und Comedy-Star Maren Kroymann. "Was ist bei uns normal, was finden wir gut, wie sollte es sein - und was ist Machtmissbrauch?"